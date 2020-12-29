Украинская оппозиция нашла основание для импичмента Зеленского

https://static.news.ru/photo/a1206a76-4aa3-11eb-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/Global Look Press

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что отстранение президентом Владимиром Зеленским от должности главы Конституционного суда страны (КСУ) Александра Тупицкого является достаточным основанием для импичмента главы государства.

В партии отметили, что полномочия президента Украины чётко прописаны в конституции страны и он не имеет права выходить за их рамки. В законодательстве нет механизма, предусматривающего отстранение от должности председателя или судьи КС. Норма УК, на которую сослался Зеленский, может применяться только в отношении чиновников и лишь после вручения подозрения в совершении правонарушения.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает столь грубое попрание Владимиром Зеленским буквы закона и Конституции Украины как прямые преступные действия главы государства против судебной власти, что является веским основанием для начала процедуры импичмента президента, — говорится в сообщении на сайте партии.

Там также отметили, что под влиянием западных хозяев Украина утратила истинную самостоятельность, а при Зеленском только укрепилась в статусе сателлита и колонии. Члены партии полагают, что по требованию Вашингтона президент пытается сорвать работу КС, чтобы не допустить принятия решений по закону о земле, языковому закону и другим актам, противоречащим конституции.

Указ об отстранении Тупицкого от должности Зеленский подписал 29 декабря. По его словам, он принял это решение ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса.

Как писал NEWS.ru, КС Украины обвинил президента в превышении полномочий. В ноя судья КС Игорь Слиденко пригрозил президенту войной, если КС будет распущен согласно желанию главы государства. По его мнению, если в Верховной раде наберётся нужное число депутатов для принятия законопроекта о роспуске Конституционного суда, то произойдёт «распад Украины и война».