Украинская «Нафтогаз» объявила о дефолте «Нафтогаз» Украины объявил о дефолте по еврооблигациям

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, который наступил из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций, говорится в сообщении компании в Telegram. Отмечается, что Киев не дал предприятию разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению платежей для уплаты основной суммы и процентов и тем самым фактически взял на себя ответственность за ситуацию.

Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». 26 июля 2022 года истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций, — пояснили в компании.

Там объяснили, что правительство Украины не дало «Нафтогазу» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).

В компании подчеркнули, что невыполнение обязательств по еврооблигациям лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, поэтому своим запретом Киев «фактически взял на себя ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».

Ранее газета Corriere della Sera предположила, что в сентябре Украина может объявить о дефолте, так как Германия тормозит выделение пакета помощи на €9 млрд, решение о котором было принято на саммите Евросоюза в июне. В публикации отмечается, что глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не поддерживает намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга. Пока Берлин одобрил первый транш на €1 млрд, который должен поступить до конца июля.