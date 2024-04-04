Украинская модель разбилась насмерть на Ferrari в Италии La Repubblica: украинская модель Анна Краевская разбилась насмерть в Италии

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Анна Краевская

Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в итальянском Пьемонте, сообщает La Repubblica. За рулем автомобиля находился 40-летний диджей из Сербии Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Он также погиб.

Инцидент произошел днем 31 марта. Автомобиль на скорости около 200 км/ч врезался в ограждение автострады и загорелся. Установить личность погибшей помогло заявление о пропаже, которое подали ее друзья в швейцарскую полицию.

Краевской был 21 год. Она родилась в Одессе, а потом переехала в Швейцарию. Автомобиль, на котором она разбилась, направлялся к границе этой страны. При этом отмечается, что результатов ДНК-экспертизы пока нет.

Ранее сообщалось, что американо-британский актер Чэнс Пердомо, известный по сериалам «Поколение „Ви“» и «Леденящие душу приключения Сабрины», погиб в результате ДТП. Сообщалось, что он разбился на мотоцикле.

Кроме актера, в аварии никто не пострадал, говорится в статье. Пердомо умер на 28-м году жизни, добавили в издании. Представители артиста отметили его страсть к искусству и жажду жизни. Всего за актерскую карьеру он принял участие в съемках более 10 работ.

До этого стало известно о гибели австралийского актера и каскадера Гранта Пейджа. Он умер в результате автомобильной аварии в возрасте 85 лет.