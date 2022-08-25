Украинская чиновница поделилась «планами Киева» построить базу НАТО в Крыму Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Крым нужен Киеву для строительства базы НАТО

Фото: Aleksandr Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Ялта, Крым

Бывшая замминистра обороны Украины Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО». Это позволит контролировать безопасность в Черном море, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море, — подчеркнула зампредседателя Центра оборонных стратегий.

Украинский президент Владимир Зеленский недавно грозил «забрать» у России Крым «любыми средствами».

Ранее стало известно, что в аэропорту Северодонецка в 2021 году Киев начал строительство базы НАТО, заявил перешедший на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) бывший замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов. По его словам, все проезды к объекту были закрыты и охранялись солдатами ВСУ.