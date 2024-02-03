Православная церковь Украины «отменила» русского святого князя ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых

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Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского, сообщается на сайте религиозной организации. Там указано, что соответствующее решение принял церковный синод.

Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября, — говорится в заявлении.

Вместо это синод установил на эту дату дополнительный день празднования Александра Константинопольского, основателя и первого игумна обители акимитов, почитаемого в лике преподобных.

Князь Александр Невский был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1547 году. 23 ноября отмечается день его погребения во Владимире.

Ранее Служба безопасности Украины проинформировала, что настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата отправили в тюрьму за «прокремлевские» нарративы во время службы и в общении с прихожанами. По данным силовиков, в соцсетях он называл спецоперацию гражданской войной, а также «восхвалял» участников пророссийского движения в Донбассе в 2014 году.

До этого Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины. В ведомстве объяснили, что это связано с неоднократным размещением запрещенного контента на площадке. В частности, там распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».