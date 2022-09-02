Украинская цензура против российской открытости Стоит ли ждать нового ужесточения информационной политики в России в связи со спецоперацией?

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любой, кто читает украинские и русские паблики, посвященные текущим драматическим событиям, не может не обратить внимание на ту разницу, с которой освещаются одни и те же события с каждой из сторон границы. Речь идет не об оценке конкретных происшествий на фронте или в тылу — понятно, что в зависимости от политических предпочтений она будет диаметрально противоположной. Я имею в виду само отношение к использованию информации.

В украинских форумах и чатах максимальная самоцензура, постоянное одергивание друг друга: «Не пишите куда прилетело!» И это понятно, в марте на Украине был принят закон, по которому предусматривается уголовная ответственность за публикацию фото и видео военных объектов и перемещения украинских военных, мест обстрелов, траектории полета ракет, работы украинской ПВО, названий улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов, адресов, номеров автомобилей и бронетехники, а также имена погибших и потерпевших. Разрешено распространять только официально опубликованные материалы. Нарушителям грозит до 12 лет.

Закон на Украине проводился жестко, если в начале СВО можно было видеть, как иностранные журналисты ведут трансляцию в прямом эфире с мест попаданий, то сегодня ничего подобного не наблюдается. В начале апреля из Украины был депортирован нидерландский журналист Роберт Дулмерс, который оперативно размещал кадры ударов по нефтебазе в Одессе. Въезд в страну ему запретили на десять лет. Перед этим работники украинских СМИ попросили власти принять меры против иностранных журналистов во Львове, которые по привычке вели репортаж оттуда после ракетного обстрела. Была и показательно арестована одна одесская девушка, выложившая онлайн прилет ракет по окраинам города.

Иностранцы были шокированы — ни в одном из военных конфликтов, где им приходилось работать, таких ограничений не вводилось. Однако западные корреспонденты не стали поднимать шум — сочувствие к Украине перевесило, мол, не стоит упрекать жертву, надо войти в ее положение и помочь бороться с Россией.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Последствия взрыва снаряда

Не то в российских пабликах. Поскольку территорию РФ с украинской стороны стали обстреливать позднее, ударов было не так много, и страдали лишь приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей, а с августа иногда и Крым с Севастополем, то о прилетах в целом сообщалось не так широко. Соответственно, таких, как на Украине репрессивных законов не принималось и пока они и не предлагаются к рассмотрению. Поэтому, когда в августе район Крыма и Севастополя попал под атаки беспилотников, то информационная картинка в российских Telegram-каналах (ныне основной поставщик оперативных новостей) была совсем иная чем в украинских. Практически в прямом эфире транслировались безо всякого замыливания кадры взрывов, пожаров на аэродромах и складах, повреждений сетей и т.д. Да и ранее, когда весной произошли отдельные атаки на Белгород и Брянск, также незамедлительно демонстрировались последствия нападений — горящие нефтехранилища или поврежденные жилые дома. Уточним — в сеть попадали не официальные съемки МЧС, Минобороны или ФСБ, а видеоролики от простых граждан, кто успел заснять происходящее.

Кроме того, севастопольские блогеры активно транслировали борьбу с украинскими беспилотниками российского ПВО — с эффектными трассами огня, по которым можно было легко вычислить расположение зенитных установок. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вынужден был даже обратиться с просьбой к жителям «не показывать работу ПВО». Именно с просьбой, поскольку никаких запрещающих нормативных актов не существует.

Повторимся, все это представляет резкий контраст по сравнению с тем, что происходит в украинских пабликах, не говоря уж про СМИ. Там господствует довольно истеричная самоцензура, постоянные призывы к админам «отключить комментарии» либо «забанить провокатора». Причем провокация заключается в упоминании даже не улицы или номера дома, а всего лишь района города, куда прилетел снаряд.

Любопытно наблюдать разницу чатов городов, подвергающихся постоянным атакам, и тех, для которых такое происшествие — редкость. Скажем, в харьковских группах все уже хорошо вымуштрованы, и лишь для порядка напоминают друг другу: «Не пишите районы». А вот когда на днях случился разовый прилет в Кривой Рог, то в тамошнем чате народ начал было указывать, нет, не конкретные места, а просто районы города, причем не районы прилетов, а те, в которых наиболее сильно было слышно. Но тут же нашлись опытные и бдительные, которые подняли настоящий вой, требуя от админа вмешаться, и через короткое время цензура восторжествовала.

Совсем свежий пример, в ночь с 1 на 2 сентября в Харькове было два прилета. Фото в Telegram-каналах появились только от прокуратуры, и по этому поводу один из ведущих наших военкоров заметил: «Знаете, как можно понять, что попадания были куда надо? Все просто, украинские паблики начинают выставлять вот такие обрезанные фото воронок (это показатель того, что правее раздолбанный военный объект и он попасть в кадр не должен), замыленное видео, или съемки, допустим, разбитого объекта, но ракурс берется только с одной стороны и в основном на кадрах одни и те же планы».

Так укроСМИ и пользователи соцсетей поступают всегда — что недавний разбитый эшелон в Чаплино, что торговый центр в Кременчуге и т.д., все, относящееся к военным, маскировалось очень тщательно.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины/АP/ТАСС Пожар в торговом центре в Кременчуге

Следует отметить и еще одно обстоятельство. Помимо страха ответственности, украинских участников чатов мотивируют патриотические соображения — «нас читают враги! Не выдадим им наших тайн!», а, главное, чувство сопричастности к проведению информационной войны, мол, соблюдая максимальную осторожность сам, и призывая к ней других, я вношу свой посильный вклад в общее дело, приближаю победу. Это делать и легко, и приятно, лежа на диване и тыкая пальцем в экран. Так 1 сентября самому популярному киевскому военному эксперту Олегу Жданову на его канале в YouTube задали вопрос относительно одного харьковского Telegram-канала, который, якобы, не закрывает комментарии на ночь. Жданов посоветовал послать скриншоты в СБУ.

Власть, соответственно, разжигает шпиономанию. Любой здравый скептицизм относительно абсурдных запретов погашается в зародыше. На самом деле, в основе цензуры Киева лежит не желание сохранить военную тайну, ибо добиваться этого таким образом абсолютно бесполезно, а намерение держать под контролем умонастроения в обществе, не допускать критического мышления, насаждать конформизм, науськивать на поиск врагов по принципу «разделяй и властвуй». Буквально накануне 1 сентября Генштаб ВСУ опубликовал новые рекомендации как освещать боевые действия. Не будем их пересказывать — это одно сплошное ужесточение.

Но, и в этом заключается некий парадокс. Информационная открытость России в сопоставлении с закрытостью Украины, играет против Москвы. В результате создается впечатление, что по объектам РФ (неважно где — в самой России или на территории Украины, ибо там также никаких ограничений не соблюдается) непрестанно и метко наносятся удары, тогда как относительно украинских не имеется подобной яркой картинки. Пожары и взрывы на складах боеприпасов в ДНР, ЛНР, Херсоне или Запорожье транслируются непрерывно, а о творящемся по ту сторону фронта, есть только скупые сообщения Минобороны РФ, не подкрепленные иллюстративно.

В мировом информационном пространстве, в итоге, преобладает киевское видение ситуации. Смелые и дерзкие ВСУ наносят удары, куда хотят, и по Крыму, и по Белгороду, аэродромы горят, а в ответ якобы ничего или только уничтожение сугубо мирных объектов. Будет ли российское руководство менять ситуацию, покажет уже ближайшее будущее. Если спецоперация затянется, то возможны различные варианты.