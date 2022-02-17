Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского

На Украине в ходе учений «Метель-2022» БМП-1 врезался в танк. Кадры продемонстрировал телеканал «1+1». По данным пресс-службы президента Владимира Зеленского, в это время глава государства наблюдал за манёврами.

Инцидент произошёл во время манёнвров тяжёлой техники в Ровенской области 16 февраля. На кадрах, распространённых телеканалом, видно, как БМП-1 Вооружённых сил страны врезается в танк Т-64БВ. Последний двигался перендикулярно машине пехоты.

Как сообщили в пресс-службе офиса президента Украины, Владимир Зеленский в это время наблюдал за производящимися манёврами.

Командно-штабные учения «Метель-2022» стартовали на Украине 8 февраля. Они бдут проходить в течение всего месяца на территории всей страны. Главной целью учеий Генштаб Украины назвал приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Офис президента Украины Владимира Зеленского положительно воспринял информацию о возвращении российских войск