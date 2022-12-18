Украинская беженка решила покинуть Великобританию из-за условий проживания

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Украинская беженка Наталья Тараненко вместе с детьми переехала в Великобританию, однако через некоторое время решила вернуться на родину. Причина заключается в «невыносимых» условиях проживания, передают журналисты Gazette and Herald. Отмечается, что украинка с детьми поселилась в Троубридже на юге королевства в доме с одной спальней.

Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов, — рассказала украинка.

Кроме того, в квартире из-за влажности стала скапливаться плесень, дети Тараненко начали кашлять. Женщина принялась искать новое жилье, но подходящих вариантов найти не смогла. С трудоустройством возникла аналогичная ситуация, в итоге Тараненко с детьми была вынуждена вернуться на Украину.

Ранее стало известно, что сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле. На прошлой неделе представители еврейского государства сообщили гражданам Украины, что их выселяют и они должны искать жилье самостоятельно.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас до этого заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.