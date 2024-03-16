Украинская «Баба-яга» уничтожила решивших сдаться в плен бойцов ВСУ Военкор Коц: украинский дрон уничтожил решивших сдаться в плен военных ВСУ

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник сбросил мину на раненых бойцов Вооруженных сил Украины, которые хотели сдаться в плен недалеко от границы с Белгородской областью, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, для удара ВСУ использовали тяжелый агропромышленный дрон «Баба-яга».

Рассказывают защитники госграницы: «Ночь прошла более-менее спокойно. Около 02:00 пять — семь раненых оппонентов ползли к моим коллегам на позицию и кричали, что хотят сдаться в плен. Наши было даже вышли навстречу, в это время по позициям „Баба-яга“ начала сбрасывать мины. И одна из них на атомы разложила этих самых тарасов. Лежат там сейчас по кусочкам», — написал Коц.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич ранее заявил, что сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ не знают, за что сражаются. По его словам, это связано с тем, что украинские солдаты оказываются вдали от пропаганды Киева. Сенатор связал реакцию пленных бойцов ВСУ с их отрывом от зомбирования. Как отметил Кастюкевич, без внешней подсказки они не могут ответить на вопрос, какие идеалы отстаивают на фронте.

Украинский пленный Юрий Водян рассказал, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ. Он заявил, что служил в этой бригаде после того, как в ноябре его мобилизовали из Николаевской области. Водян попал в плен к российским бойцам при попытке штурма села Первомайское в ДНР.