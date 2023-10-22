Украинок с медицинским образованием начали ставить на воинский учет

Жительниц Киева, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, начали ставить на воинский учет, сообщили ТАСС очевидцы. По их словам, повесток пока не выдают, однако процесс отправки в военкоматы находится на серьезном контроле.

Всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки. Повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют, — рассказал источник агентства.

На фоне происходящего в украинской столице фиксируются массовые увольнения. Некоторые жительницы рассматривают возможность переезда из страны. По словам очевидцев, все женщины понимают, что если ничего не предпринять, в итоге они будут отправлены на фронт.

На воинский учет ставят женщин от 18 до 60 лет, если они имеют специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Указ также касается научных сотрудниц и руководителей подразделений в системе здравоохранения. Ограничения на выезд за границу пока что не вводились.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на жительницу Киева сообщал, что украинки уже получают повестки из военкоматов. По словам женщины, их вручают даже тем, кто работает бухгалтером. Она также призналась, что не желает отправляться на фронт, поскольку имеет сугубо мирную профессию.