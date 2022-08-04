Украинку заподозрили в госизмене за сожительство с российским военным

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СБУ

В отношении жительницы Украины завели дело о государственной измене за то, что она сожительствовала с российским военным, а также готовила бойцам Вооруженных сил РФ еду и стирала их одежду, сообщила прокуратура Сумской области в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным следствия, 27-летняя жительница села Боромля «наладила контакт» с военными с первых дней нахождения российской армии на этой территории. Следователи Ахтырского районного отдела полиции проводят по данному факту досудебное расследование.

Подозреваемая сожительствовала с одним из военных. По словам женщины, он обещал увезти ее с собой, однако потом скрылся, — объяснили в прокуратуре.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Сивковичу. Его считают причастным к работе некоего формирования, якобы организованного ФСБ России и занимавшегося подрывной деятельностью на Украине под видом общественной работы. В бюро считают, что для этого в Москве был создан некий «политический офис».

Также сообщалось, что по подозрению в госизмене сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича. Бывшему силовику грозит до 15 лет тюрьмы.