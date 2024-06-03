Украинку смыло в море во время фотосессии в Одессе Девушка-полицейский в Одессе утонула в море после удара волной на фотосъемке

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе утонула 20-летняя девушка-полицейский из города Ровно, передает пресс-служба Главного управления полиции по Одесской области. Молодая сотрудница полиции приехала в Одессу на отдых и решила провести фотосессию во время шторма. Девушка стояла у края набережной и одна из волн сначала сбила ее на асфальтированную набережную, а затем смыла в водоем. Сейчас водолазы ищут тело погибшей. Известно, что у себя на родине в структуре полиции она занимала должность участкового.

Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая - смыла в море... Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС, — сообщили в национальной полиции.

2 марта житель города Черногорска в Хакасии ранил прибывшего на вызов участкового полицейского и умер сам по дороге в психиатрическую больницу. До этого в дежурную часть Черногорска поступило обращение от местной жительницы с жалобой на соседа, который нарушает общественный порядок. На место происшествия выехали двое участковых, которые попытались задержать 41-летнего злоумышленника.