Фото: national.police.ua/instagram.com

Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение соглашений, — отметил глава Украины в интервью The Guardian. Он считает, что может договориться с российским президентом Владимиром Путиным по...