Управление Национальной полиции Украины сообщило о происшествии в Черновцах. Согласно заявлению правоохранительных органов, в городе была задержана женщина, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе. Её приговорили к административной ответственности.
Жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям, — цитирует пресс-службу Нацполиции РИА Новости.
На данный момент полицейские избирают меру пресечения для женщины. Ей грозят исправительные работы или штраф.
NEWS.ru ранее писал, что на Украине устроили новый протест из-за коронавируса. Инцидент произошёл в Черновцах.