Украинки поддержали солдат ВСУ откровенными фотографиями Украинки создали Telegram-канал с откровенными снимками в поддержку бойцов ВСУ

Фото: flickr

Психолог Анна Рымаренко создала Telegram-канал «Открытки для наших котят», где украинки публикуют откровенные фотографии в поддержку солдат ВСУ, пишет Daily Star. По ее словам, каждый день в сообществе публикуется около 100 фотографий для украинских бойцов, которым девушки дали ласковое прозвище «котята». Рымаренко считает, что подобная инициатива может помочь восстановить «любовь и сексуальность» нации во время конфликта. Идею психологу подкинул ее друг-военнослужащий, который сказал, что обнаженные снимки помогут воодушевить солдат на подвиги.

Вау! Это хорошая идея, — ответила Рымаренко на предложение друга и создала ресурс.

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