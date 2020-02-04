https://static.news.ru/photo/d113918e-473b-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Украины разобралось с квитанциями на оплату коммунальных платежей пенсионерки, которой депутат от правящей партии «Слуга народа» Евгений Брагар предложил продать пса и расплатиться за услуги ЖКХ. Об этом сообщила замруководителя президентского офиса Юлия Ковалив.

Скандал вокруг пенсионерки разгорелся после того, как она спросила у Брагара, как выжить на пенсию в $80 и не влезать в долги за коммунальные услуги. При этом женщина отметила, что несмотря на все субсидии, коммуналка стоит дороже ежемесячных пенсионных выплат. В ответ на это депутат предложил пожилой гражданке «продать собаку элитной породы, если она у неё есть». Позже Брагар извинился за это высказывание.

Представитель офиса Зеленского также принесла извинения за «такие опрометчивые слова депутата», пишет «Украинская правда».

Мы получили информацию и о платёжках, которые платит эта семья за коммунальные услуги, и о субсидиях, которые она получает. С начала отопительного сезона эта семья получила монетизированную субсидию в размере около $140, что в среднем позволило ей платить не более чем $12–14 в месяц за коммунальные услуги, — рассказала Ковалив.

По её словам, расходы на оплату ЖКХ в размере $12–14 — пример того, как субсидия помогает экономить средства.

Как писал NEWS.ru, ранее видеоблогер Владимир Золкин снял обзор магазинов украинской столицы и самопровозглашённой Донецкой народной республики и сравнил цены на продукты.