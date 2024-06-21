Украинкам нашли неожиданную работу из-за повальной мобилизации мужчин Forbes: на Украине женщин начнут обучать вождению автобусов из-за мобилизации

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает программу массового обучения женщин управлению крупногабаритным пассажирским транспортом, нехватка кадров в котором составляет 30%, сообщил замглавы ведомства Сергей Деркач в интервью журналу Forbes Ukraine. Издание отметило, что в стране помимо водителей автобусов, троллейбусов и трамваев не хватает и машинистов метро.

Это вопрос ближайших недель. Собираем данные о необходимости водителей, — сообщил Деркач.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. По его словам, скоро это число превысит миллион. Тогда Украина достигнет точки невозврата, после которой население будет не в состоянии самовосстановиться, добавил политик.

Последствия конфликта уже сейчас влияют на следующие поколения, добавил он. Так, в стране падает рождаемость, а украинки в возрасте от 18 до 34 лет покидают государство. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма, указал Азаров.

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол обратил внимание, что Зеленский жертвует жизнями украинцев ради интересов стран Запада. Киев при таком раскладе ждет неминуемое поражение, заключил он. Постол также сравнил ситуацию с демографией на Украине с черной дырой.