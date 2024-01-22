Украинка зарезала приютившего ее немца Bild: украинку обвинили в убийстве немца после отказа прописать ее в квартире

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии предстала перед судом гражданка Украины, которая обвиняется в убийстве немца, приютившего ее в феврале 2022 года, сообщает Bild. По информации газеты, женщина зарезала мужчину после его отказа прописать ее в квартире.

Отмечается, что специалист в области IT-технологий из Баварии познакомился с гражданкой Украины 15 лет назад на сайте знакомств. На протяжении последних 10 лет они поддерживали дружеские отношения. Два года назад женщина неожиданно приехала к нему с вещами и впоследствии отказалась съезжать, несмотря на его уговоры.

Конфликт между знакомыми обострился в феврале 2023 года, когда немец решил вступить в новые отношения. Во время спора украинка нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом, из-за чего он скончался на месте. Против гражданки Украины выдвинули обвинения в убийстве. В настоящее время дело рассматривается в окружном суде Мюнхена.

Ранее в центре Будапешта украинец жестоко избил 49-летнего венгра и украл у него $14. От полученных травм пострадавший скончался. Нападавшего мужчину сопровождала женщина, наблюдавшая за избиением, а потом пила вино со злоумышленником, которое было куплено на украденные деньги.