Украинка увидела «русский заговор» в победе россиянки на «Мисс Европа» Украинка обвинила конкурс «Мисс Европа» в продажности из-за победы россиянки

Фото: Социальные сети

Милена Мельничук

Участница конкурса «Мисс Европа — 2024» Милена Мельничук, представлявшая Украину, заявила о «русском заговоре». В своих соцсетях девушка выразила мнение, что организаторы конкурса поддерживали конкурсанток из России и Белоруссии.

Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться, — возмущалась украинка.

Кроме того, Мельничук заявила, что представительница России Роза Гадиева купила свой титул. Также, по мнению украинской соперницы, почетное третье место, которое присудили Ирине Максимович из Белоруссии, тоже было проплачено.

Девушки некоторое время хранили молчание и не реагировали на выпады конкурсантки, которая не заняла призовых мест. Позднее Максимович ответила Мельничук, что та не имеет права оскорблять ни ее, ни Белоруссию.

Гадиева же не стала комментировать выпады в свой адрес. В беседе с изданием «КП-Казань» королева красоты отметила, что привыкла не реагировать на провокации.

Ранее стало известно, что уроженка Украины, модель Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония», который получила на национальном конкурсе красоты. В обществе назревало недовольство этнической принадлежностью модели, считая, что ей незаслуженно присудили титул. Однако, по данным СМИ, основной причиной решения украинки стало то, что в медиапространство просочилась информация о ее романе с женатым мужчиной.