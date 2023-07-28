Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака NYT: беженка с Украины ушла от мужа к финну после почти 30 лет брака

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская беженка по имени Татьяна оставила своего мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где познакомилась с новым мужчиной, написал обозреватель газеты The New York Times Джеффри Геттлман. Журналист взял интервью у бывших супругов и узнал, что пара была в браке почти 30 лет и воспитала двоих сыновей.

Женщина призналась, что после переезда в другую страну она встретила мужчину, из-за которого решила закончить отношения с супругом. По словам беженки, ей было трудно сказать правду мужу, однако она искренне хотела начать новую жизнь.

Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь, — заявила Татьяна мужу.

Изначально мужчина не мог поверить и думал, что это просто флирт, который скоро закончится. Он признался, что пытался связаться с женой, но та не отвечала. Тогда Андрей понял, что супруга встречается с другим мужчиной, после чего они оформили развод. По его словам, он сильно расстроен и осуждает себя за произошедшее.

Ранее жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку вместе с дочерью, которых приютила «по зову сердца». Причиной для ссоры стало производство пельменей.