Украинка сожгла мужа в инвалидной коляске

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Жительница Волынской области Украины сожгла мужа после ссоры, сообщил «Страна.ua» источник в местной полиции. Погибший был инвалидом и не мог оказать женщине сопротивления.

ЧП произошло на улице возле одного из жилых домов. Мужчина сидел в инвалидной коляске и ругался с супругой. В какой-то момент женщина схватила канистру с бензином, облила мужа и подожгла. Мужчина скончался на месте от ожогов.

Женщину задержали, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Бразилии умер мужчина, получивший 92% ожогов тела от ревнивой супруги. Женщина облила супруга горючим и подожгла. Пострадавший скончался в больнице через четыре дня после трагедии.

ЧП произошло в магазине пары в Рио-де-Жанейро. На кадрах с места происшествия видно, как Ана Мария Пайшао хватает бутылку, открывает ее и, минуя прилавок, выливает содержимое на 50-летнего мужа Андре Чапету. Охваченный огнем мужчина выбегает на улицу, пытаясь сбить с себя огонь.

До этого врачи пытались спасти зрение сотруднику комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга после того, как тот получил удар ножом в глаз.