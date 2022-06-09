Украинка пригрозила берлинскому кафе «Россия» погромами Гражданка Украины устроила скандал в берлинском кафе «Россия» из-за названия

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Украинцы в Берлине, Германия

В Берлине гражданка Украины устроила скандал в кафе «Россия» из-за названия и соответствующей вывески в цветах российского флага, сообщили в эфире телеканала «Россия 24». На видео женщина требует от хозяйки сменить название заведения, а когда та отказывается, угрожает погромом.

Смотрите, пока вас не побили тут. Украинцы придут и (разнесут) вашу контору полностью... Я этого делать не буду, у меня не хватит сил. Но люди есть, которые сделают, — пригрозила украинка.

Ранее корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден, который работал в Москве, рассказал про уровень русофобии по возвращении на родину. По его словам, он увидел антироссийскую пропаганду и ужаснулся. Он описал свои ощущения: как «кулаком в лицо двинули».

Ранее в Сети появился социальный ролик, в котором девушка в украинском костюме призывает к расправе над русскими. По сюжету она стоит в поле с серпом в руках, около неё стоит на коленях мужчина. Героиня говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице перерезает мужчине горло.