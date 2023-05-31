Украинка отдавала детей педофилам в Польше Wyborcza: беженка с Украины в Польше издевалась над приемными детьми и отдавала их педофилам

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Беженка с Украины в Польше издевалась над своими приемными детьми и отдавала их педофилам, сообщило издание Wyborcza со ссылкой на прокуратуру. Вскоре по делу 53-летней женщины состоится суд, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданка Украины Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам, — приводит издание выдержку из обвинительного заключения.

Конкретное число детей, которых усыновила украинская беженка, не указано. По данным СМИ, она приехала вместе с ними в Польшу в марте 2022 года. При этом на Украине женщина управляла семейным детским домом и была их законным опекуном.

Польские следователи установили, что приемная мать издевалась над детьми физически и морально. Представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк заявил, что обвинение будет добиваться сурового наказания. По его словам, единственным смягчающим обстоятельством является отсутствие судимостей у обвиняемой и то, что она частично признала свою вину.

Ранее беженка с Украины по имени Мария приняла участие в британском телешоу Naked Attraction, в котором участники раздеваются перед друг другом, пытаясь построить романтические отношения. Девушка рассказала журналистам, что была вынуждена покинуть родину из-за опасений за свою жизнь.