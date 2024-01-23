Украинец зарезал военкома после мобилизации больного сына В Харькове пенсионер зарезал военкома после мобилизации сына-астматика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Украине 70-летний мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата) после того, как был мобилизован и отправлен на фронт его сын, страдающий астмой, сообщает Telegram-канал «Укропский фреш». Пенсионер помещен под стражу без права внесения залога. Прокуратура упоминает схожее по описанию убийство, но называет другой мотив.

Преступление совершено в Харькове. По словам местных жителей, больного сына пенсионера скрутили у него на глазах и силой доставили в военкомат. Там мобилизованному выдали форму и отправили на фронт под Купянск без предварительного медосвидетельствования и прохождения боевой подготовки.

Узнав об отправке сына на передовую, пенсионер выследил одного из работников ТЦК и нанес ему несколько ударов ножом в шею. После этого он бросил тело убитого на железнодорожные пути, чтобы имитировать самоубийство, сообщает канал.

Опубликованное им фото трупа на путях взято из соцсетей городской прокуратуры. Убийство, о котором сообщает ведомство, произошло во время конфликта на бытовой почве между друзьями, история с мобилизацией не озвучивается.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в Одессе, на котором люди в камуфляже попытались задержать мужчину в общественном транспорте. Тот просил пассажиров вызвать полицию, а очевидцы призывали силовиков к совести. Те, в свою очередь, грозили задержать и автора видео, если он не прекратит съемку.

Некоторое время назад начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.