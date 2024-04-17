Украинец вырвался из рук пограничника и сбежал в Венгрию Погранслужба Украины: мужчина вырвался из рук пограничника и сбежал в Венгрию

Фото: МО Украины

Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, перед этим мужчина пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали, передает телеканал «24 канал».

Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии, — сказал Демченко.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией. Отмечается, что перед этим его продержали несколько часов в военкомате.

До этого бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. Уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева», пояснил он.