Украинец воспользовался пенсионеркой, чтобы избежать мобилизации Одессит ограбил пенсионерку, чтобы получить судимость и избежать мобилизации

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Житель Одессы решил ограбить пенсионерку, чтобы избежать мобилизации по судимости, сообщает украинское издание «Страна». По его информации, заметив женщину с кошельком в руках, 18-летний молодой человек похитил у нее деньги, а также документы и мобильный телефон, после чего выбросил награбленное.

Дождавшись подходящего момента, злоумышленник вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. А уже там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район, — говорится в публикации.

В общей сложности одессит причинил пенсионерке ущерб почти на 13 тысяч гривен (319 долларов). Теперь украинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет по статье о грабеже. Молодого человека поместили под стражу.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что сильнее всего от украинской мобилизации страдают русскоговорящие регионы. Речь идет о подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне, Николаеве и Одессе.

До этого политолог Константин Бондаренко допустил, что граждане, насильственно мобилизованные в ряды украинской армии, начнут «внутренне мстить» властям. Он уверен, что такие люди будут все делать назло.