Украинец убил двух девушек-блогеров, высмеивающих русских В Виннице муж застрелил жену-блогера и ее подругу, высмеивающих россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Винницы застрелил свою жену-блогера и ее подругу, которые зарабатывали тем, что высмеивали в своих роликах россиян, сообщило издание украинское издание «Телеграф». Предположительно, речь идет о стримерше Вере Пантере и ее подруге, известной под никнеймом «Бандеровка». На двоих у них было более 60 тысяч подписчиков в TikTok.

Отмечается, что речь идет о бытовом конфликте. 23-летний мужчина расстрелял из пистолета свою 18-летнюю жену и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. После этого украинец сбежал, позже его нашли мертвым с огнестрельным ранением. Пострадавшая девушка в итоге также скончалась в больнице на следующий день.

Ранее жительница Волынской области Украины сожгла мужа после ссоры. Погибший был инвалидом и не мог оказать женщине сопротивления. ЧП произошло на улице возле одного из жилых домов. В разгар конфликта женщина схватила канистру с бензином, облила супруга и подожгла. Мужчина скончался на месте от ожогов. Женщину задержали, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого украинский футболист, нападающий клуба «Шахтер» Даниил Сикан избил туриста из России в Турции. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Руководство футбольного клуба смогло уладить ситуацию без последствий для спортсмена.

Инцидент произошел в одной из турецких гостиниц. Украинский футболист столкнулся с россиянином в холле, тот увидел форму спортсмена и закричал «Слава России». После этого спортсмен нанес серьезный удар мужчине по лицу.