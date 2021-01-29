Украинец рассказал о «плохом» и «очень плохом» сценариях в Донбассе

https://static.news.ru/photo/45e4257c-62fd-11eb-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев исчерпал возможности найти компромисс по Донбассу, существует два сценария развития событий на юго-востоке Украины, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, РФ настаивает на выполнении минских договорённостей, из-за чего остались «плохой» и «очень плохой» исходы конфликта.

Плохой [вариант] предусматривает выход из минских договорённостей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы. <...> Очень плохой сценарий <...> — это полное выполнение «Минска». <...> А затем вхождение Украины в состав Союзного государства, — цитирует аналитика портал «Главред».

Жданов отметил, что сложно предугадать, какой вариант выберет глава Украины Владимир Зеленский, так как его политика по Донбассу засекречена. Он обратил внимание, что в Киеве обсуждают пять «суперпланов», но о деталях якобы существующих документов также невозможно что-либо сказать. Жданов надеется, что ситуация в регионе останется замороженной в 2021-м.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о вхождении Донбасса в состав Российской Федерации ни прямо, ни косвенно в повестке не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.