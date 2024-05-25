Украинец пытался переплыть границу на матрасе с Человеком-пауком

Фото: Госпогранслужба Украины

Одессит попытался переплыть границу на детском матрасе с Человеком-пауком, сообщает Telegram-канал «Одесса инфо». Канал опубликовал фотографию 28-летнего мужчины, по обе стороны от которого стоят пограничники, один из них держит правонарушителя под локоть.

Перед ними на земле лежат сдувшийся матрас, а также рюкзак в непромокаемом чехле. Информации о личности задержанного нет.

Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что граждане страны, как правило, пытаются покинуть страну через Молдавию. По его словам, они уезжают через транзитную дорогу в Одесской области. При этом нередко машины бросают прямо на трассе. Украинская погранслужба делает все, чтобы предотвратить подобные побеги, добавил он.

Ранее сообщалось, что житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт. Для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники пограничной службы задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, которую приобрел в интернете за 200 тысяч рублей. По словам представителей ГПСУ, уклониста привлекут к административной ответственности.