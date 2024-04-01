Украинец покончил с собой в военкомате «Страна.ua»: мужчина покончил с собой в военкомате Светловодска на Украине

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Мужчина, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, покончил собой, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его госпитализировали.

Полицейские получили уведомление от сотрудников первого отдела территориального центра комплектования о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, правоохранители из-за поведения мужчины вызвали скорую помощь для дальнейшей его госпитализации, — отметили авторы материала.

Ранее стало известно, что украинцы скрываются от сотрудников военкоматов, считая их своими врагами, и называют их «людоловами». Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк вспомнил, что два года назад у военкоматов собирались очереди, а сейчас мужчины любыми путями пытаются уклониться от исполнения своей конституционной обязанности по защите страны.

До этого Киево-Святошинский районный суд приговорил охранника жилого многоэтажного дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за оповещение жильцов о визитах военкомов. Его действия квалифицировали как препятствование работе ВСУ.