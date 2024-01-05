Украинец переплыл ледяную реку, чтобы сбежать от мобилизации Житель Одессы переплыл ледяную реку на границе с Румынией и сбежал от военкомов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одессит переплыл ледяную реку на границе с Румынией, чтобы сбежать от украинских военкомов и не оказаться на фронте, пишет Readovka. После этого мужчина прошел несколько километром в мокрой одежде до ближайшего населенного пункта.

Как признался сам беглец, ему крупно повезло, ведь неподготовленный человек запросто утонуть в реке или попасться пограничникам. Однако перспективу быть мобилизованным он счел более рисковой. В Румынии украинец получил документ, благодаря которому отправился в Венгрию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский новогоднем обращении к нации заявил, что каждый украинец однажды должен будет сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной. По его мнению, этот выбор покажет, хочет ли быть человек жертвой или победителем.

До этого стало известно, что правительство Украины рассматривает возможность ограничения прав граждан, бежавших за пределы страны и отказавшихся от постановки на воинский учет. По словам члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко, таким лицам могут запретить получать определенные услуги в украинских консульствах.

Парламентарий подчеркнул, что украинские беженцы могут лишиться возможности заменить свои паспорта в консульствах или же оформить доверенность для продажи и дарения недвижимости. Не исключено, что ограничения распространятся и на банковские услуги. В частности, клиенты украинских банков могут столкнуться с блокировкой счетов.