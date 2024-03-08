Украинец пытался зарубить топором сотрудников военкомата Житель Черновицкой области Украины напал с топором на сотрудников военкомата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Черновицкой области на западе Украины напал на территориальный центр комплектования (военкомат) с топором, сообщило издание «Страна.ua». Мужчина сначала сбил одного из сотрудников на автомобиле, после чего вышел из машины и попытался нанести несколько ударов другим работникам.

Информация о пострадавших или погибших не уточняется. Также неизвестны мотивы нападавшего.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Все граждане страны призывного возраста не имеют права покидать страну. Последний раз о необходимости призыва порядка 500 тысяч украинцев сообщалось в декабре 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа следует, что она запланирована на апрель — май 2024 года.

Днем ранее стало известно, что украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся выехать из страны в прицепе для животных. По данным госпогранслужбы, задержанные пытались бежать в Молдавию, каждый заплатил за перевозку по 450 тысяч рублей. На обоих составили административные протоколы. Информацию о водителе, который привез их к границе, передали полиции.