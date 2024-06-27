Украине запретят беспошлинный ввоз яиц и сахара в ЕС FT: Евросоюз намерен вернуть импортные пошлины на яйца и сахар с Украины

Евросоюз собирается вновь ввести тарифы на импорт украинского сахара и яиц с 28 июня текущего года, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник. По данным журналистов, эта мера призвана успокоить фермеров, которые протестовали по всему объединению в начале этого года.

Как сказано в материале, размеры пошлин составят €419 за тонну белого сахара и €339 за тонну сахара-сырца. Тариф на яйца составит 30 евроцентов за килограмм. Брюссель планирует установить импортные пошлины до июня 2025 года, то есть на весь период, на который Евросоюз приостановил действие квот на весь украинский сельскохозяйственный импорт в мае. Повторное введение тарифов подчеркивает, насколько сложными будут переговоры Киева о вступлении в ЕС, отмечают авторы.

Издание напоминает, что Украина является сельскохозяйственной державой, которая может производить продукты питания дешевле, чем страны — члены ЕС. При этом она может основным бенефициаром сельскохозяйственных субсидий объединения.

По словам торгового представителя Киева Тараса Качки, возвращение квот носит плановый характер и соответствуют действующему соглашению между Украиной и Евросоюзом. В то же время украинские власти по-прежнему ведут переговоры с европейцами по улучшению условий и «устранении всех двухсторонних ограничений», заявил он, отметив, что диалог по вопросам сельского хозяйства будет крайне трудным.

Ранее сообщалось, что ЕС на неопределенное время отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с российскими бриллиантами, которые обработаны в третьих странах. Откладывается и начало работы системы по отслеживанию такого импорта.