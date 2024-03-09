Украине запретили ремонтировать американское оружие Foreign Policy: законы США запрещают Украине ремонтировать стволы гаубиц M777

Фото: Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

M777

Украинские предприятия не имеют права заниматься ремонтом стволов американских гаубиц M777, так как это запрещено экспортным законодательством США, пишет Foreign Policy. Компании на Украине, по имеющейся информации, могут только сделать их копии, хотя это тоже связано с определенными рисками.

Производство аналогов стволов приведет к возможному нарушению прав интеллектуальной собственности, подчеркнули авторы статьи. В то же время американские специалисты не могут помочь с ремонтом вооружения на фронте, так как на них распространяются ограничения на перемещения без разрешения Белого дома, добавили в издании.

Ранее стало известно, что британская оборонная компания BAE Systems после пятилетнего перерыва возобновила производство деталей американской гаубицы M777. Запчасти предназначены для нужд Вооруженных сил США и других заказчиков, а первые произведенные комплектующие пойдут для орудий, состоящих на вооружении ВСУ, заявил представитель предприятия.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке обратил внимание, что западные образцы оружия, используемые украинской армией, оказались непригодны для длительного военного конфликта. По его словам, речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках, которые подходят только для коротких наземных операций.