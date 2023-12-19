Украине рассказали о грядущей участи Al Khaleej: поражение Украины в столкновении с Россией становится очевидным

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине перешел в последнюю стадию своего развития, говорится в материале Al Khaleej. По мнению аналитиков, на текущий момент предельно очевидно, что Киеву не одержать победы в противостоянии.

Как подчеркивается в статье, Киев постигнет та участь, которой он и его западные союзники старательно пытались избежать. С приходом зимы, а также на фоне неудач с контрнаступлением картина начала проясняться. В статье утверждается, что сейчас ясно, какая из сторон конфликта одержит победу, а какую ждет проигрыш.

Все указывает на то, что конфликт зашел в тупик. В Киеве и западных столицах наблюдаются взрывоопасные кризисы и поднимаются острые вопросы после долгих месяцев поддержки, поставок оружия и подстрекательства против России, — сказано в статье.

Ранее один из бригадных командиров Вооруженных сил Украины заявил, что если у его солдат закончатся патроны, то он прикажет военнослужащим идти с лопатами на российских бойцов. Обеспокоенность украинских военных вызвана тем, что военнослужащие ВС РФ лучше вооружены. Украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».

По мнению другого украинского военного, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, которые стали одним из главных инструментов в противостоянии, серьезно затягивается, из-за чего ВСУ теряют резервы. Он считает, что время в этом конфликте уходит впустую.

Ранее обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек рассказал о катастрофической ситуации для ВСУ по всему фронту. По его словам, украинские войска полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации.