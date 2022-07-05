Украине предсказали «серьезные последствия» в случае изъятия активов России Сенатор Джаралла предсказал Украине «серьезные последствия» в случае изъятия активов РФ

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил изъять $750 млрд российских активов для восстановления Украины, сенатор Владимир Джаралла заявил, что последствия такой «кражи» для Киева могут быть очень серьезными. По его словам, которые приводит Pravda.Ru, вопрос о российских средствах Украине придется регулировать с западными партнерами.

В отношении активов России вопрос, мягко говоря, долгоиграющий. Эта история будет иметь очень серьёзные последствия. Украденные средства будут висеть вечным знаком вопроса до урегулирования с западной стороной на протяжении очень и очень длительного времени, — заверил Джаралла.

По его мнению, слова Шмыгаля являются доказательством бедственного экономического положения на Украине. Джаралла считает, что власти не знают, как исправить ситуацию, и пытаются получить «некие платежи». При этом, считает сенатор, на Западе будут долго обсуждать решение о передаче российских активов Украине, так как Москва подготовит достойный ответ на подобную «кражу».

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что планы по восстановлению Украины на текущий момент оцениваются в сумму $750 млрд, при этом основным источником финансирования в Киеве видят конфискованные активы Российской Федерации. По его словам, именно Россия должна будет платить за разрушенную инфраструктуру в его стране.