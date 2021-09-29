Украине предсказали раздел между соседями

Новый политический кризис может привести к окончательному развалу Украины, а её территории поделят между собой соседи. Некоторые регионы страны «с удовольствием» войдут в состав других государств, если у них будет такая возможность. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <...> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. <...> Восток побежит понятно куда, — сказал он.

Политолог добавил, что сценарии раздела Украины обсуждались и ранее. Однако её соседи не решались на это, их сдерживали влияние США и «другая европейская политика».

Ранее Бортник заявил, что Украина превратилась для США в «токсичный актив». Вопросы, связанные с ней нерешаемы, поэтому американская дипломатия не затрагивает их в диалоге с Россией, чтобы не портить отношения между Вашингтоном и Москвой.

Он также отметил, что разрушительная внешняя политика Киева привела к тому, что у Украины не осталось друзей среди соседних государств.