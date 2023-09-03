Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания отбить Крым RS: желание Зеленского захватить Крым чревато тяжелыми последствиями для ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Желание президента Украины Владимира Зеленского взять Крым под контроль любой ценой оказалось чревато тяжелыми последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет американский аналитический центр Responsible Statecraft. При этом военные эксперты допускают провал украинского контрнаступления.

Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Вероятный провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками, — говорится в материале.

Специалисты считают, что результатом действий украинской армии станет длительный военный конфликт на истощение, в котором верх способна одержать Россия. Аналитики считают, что «обескровленные» ВСУ падут жертвой контратаки ВСУ, что станет причиной территориальных потерь. При этом в материале сказано, что последние окажутся гораздо большими, чем украинская сторона уже понесла.

Ранее обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.