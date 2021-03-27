Украине предрекли превращение лесов и полей в пустыню

https://static.news.ru/photo/b8e9bff4-8ef5-11eb-8b81-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Украинские леса и поля превратятся в пустыню, если власти страны не начнут активную декарбонизацию, заявил старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик.

Эксперт рассказал «24 каналу», что ущерб лесным насаждениями достиг критической отметки. Эпик сослался на статистику Гослесагентства Украины, согласно которой в стране уже исчезло около 5% лесного фонда из-за высыхания деревьев. Ещё одна угроза, к которой привлёк внимание специалист — снижение урожайности. В 2020 году украинские фермеры из-за засухи потеряли 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника.

В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса, — предупредил Эпик.

Эксперт также указал, что южные регионы страны могут быть затоплены из-за изменений климата. По мнению Эпика, в зоне риска находятся Одесса, Мариуполь и другие крупные города.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что население Украины может сократиться на 20 млн человек. По его словам, это случится, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают, передавал NEWS.ru.