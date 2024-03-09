«Могут потерять многое»: в США рассказали о судьбе ВСУ после сдачи Авдеевки BI: Украина рискует потерять больше территорий после взятия ВС РФ Авдеевки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Украина может потерять еще больше территорий по ходу продвижения российских войск после сдачи Авдеевки, сообщает Business Insider. Аналитики издания заявили, что Вооруженные силы России уже взяли под свой контроль несколько деревень, расположенных неподалеку от города.

Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки, — говорится в материале.

По данным издания, ресурсы украинской стороны стремительно иссякают. Если Киеву не удастся своевременно заполучить необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то «русские через нее легко прорвутся», подытожили авторы статьи.

Ранее обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата выдвинул предположение, согласно которому конфликт на Украине завершится «октябрьским сюрпризом» перед выборами президента США в 2024 году. По его мнению, государство будет распущено и на его обломках возникнет «новая Украина», территории которой будут совпадать с теми, которые сейчас контролирует Киев.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в свою очередь, заявил, что российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед тем, как США подтолкнут Украину к переговорам. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным выходом из конфликта.