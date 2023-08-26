Украине предрекли потерю элитной боевой бригады Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду

Элитная украинская 82-ая бригада несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works. По его информации, украинские войска не смогли пробить российскую линию обороны, а также потеряли на передовой много натовских танков и БМП.

Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой, что она преподаст русским урок, — сказал он.

Джонсон также отмечал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит конфликт с украинскими военными. Одной из причин такого столкновения американский эксперт назвал провал контрнаступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников до этого сообщал, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.