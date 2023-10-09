Украине предрекли полный крах из-за конфликта между Израилем и Палестиной Экс-советник Кучмы призвал Украину пойти на мир с РФ из-за ситуации в Израиле

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине следует заключить мирное соглашение с Россией из-за вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, страны Запада больше не смогут оказывать поддержку Киеву, так как приоритетной задачей для них станет помощь Израилю. Это сделает невозможным контрнаступление ВСУ, подчеркнул Соскин.

На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует, — заявил он.

При этом Соскин подчеркнул, что Украине следует заключить лишь временное перемирие с Россией. В период его действия в стране необходимо провести выборы главы государства.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее назвал шесть условий для заключения мира между Россией и Украиной. По его словам, переговоры могли бы состояться, если бы президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Россию и в случае объявления Киевом полной капитуляции. Еще три пункта должны предусматривать амнистию всех украинцев, воевавших против подразделений ВСУ, проведение всеобщих выборов на Украине, а также признание как части России Крыма, Донбасса, Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей. Последний пункт — размещение российской военной базы на границе со странами НАТО.