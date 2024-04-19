Украине предрекли очень сложную зиму Премьер Верещук: повреждение инфраструктуры повлечет тяжелую зиму для Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштаб поврежденной инфраструктуры на Украине повлечет за собой очень сложную зиму, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в эфире телеканала «Рада». По ее словам, восстановление энергообъектов будет трудновыполнимой задачей.

Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт, — уточнила политик.

Наиболее пострадавшими регионами Верещук назвала Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Там будут разработаны отдельные проекты по восстановлению энергообъектов, констатировала премьер.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за неделю ВС России нанесли 48 высокоточных ударов по объектам ВСУ, энергетики и ВПК Украины. Атака стала ответом на попытки украинской армии нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, добавили в ведомстве.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и влиянием на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) противника. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую. Зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины, однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России, резюмировал Путин.