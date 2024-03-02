Украине предрекли новые потрясения из-за проблем на границе с Польшей Минагропрод Украины заявил о возможном дефиците цитрусовых

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине может возникнуть дефицит цитрусовых и морепродуктов в связи с блокадой КПП Польшей, заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Рада». По его словам, из-за бастующих фермеров на украинско-польской границе возникла сложная ситуация.

Конечно, мы абсолютно импортируем ту продукцию, которую не можем вырастить у себя. Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен, — заявил Высоцкий.

Ранее между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в «подкупе» протестующих для проезда. Участники перепалки рассказали, что некоторые водители платят тысячу злотых и минуют очереди.

Уточняется, что границу пересекают целые колонны фур с украинскими номерами. Оставшиеся в очереди водители «поливают» их нецензурной бранью.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года.