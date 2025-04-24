Украине предрекли дефолт в ближайший месяц из-за огромного долга FT: Украине грозит дефолт из-за неудачных переговоров о реструктуризации долга

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина рискует столкнуться с дефолтом уже в следующем месяце, сообщает британская газета Financial Times. По словам журналистов, это связано с провальными переговорами о реструктуризации долга страны в $2,6 млрд (214 млрд рублей). В частности, в мае Киев должен выплатить $600 млн (49 млрд рублей) по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Украина заявила в четверг, что ей не удалось достичь соглашения с держателями ее долга в размере $2,6 млрд, что подорвало ее надежды на проведение реструктуризации до истечения срока выплаты в следующем месяце, — говорится в публикации.

Авторы материала констатировали, что украинским властям придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в $600 млн. При этом Министерство финансов страны уже подтвердило, что готово рассмотреть «все доступные варианты».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ответил на вопрос о возможности побега президента Украины Владимира Зеленского из Киева. По его мнению, сегодня возможны самые разные варианты судьбы политика.

Как считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, Запад хочет избавиться от Зеленского, как от засора в трубе. По его словам, Киев зашел в переговорный тупик и лишь имитирует заинтересованность в решениях, которые предлагает президент США Дональд Трамп.