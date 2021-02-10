Евросоюз предоставит Украине вакцины от коронавируса Pfizer и AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/b77987b8-6bae-11eb-9449-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз рассматривает вопрос о предоставлении Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca в первой половине 2021 года, сообщил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В рамках программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года, — сказал он.

По словам Домбровскис, также Польша продаст украинской стороне ещё 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca «без получения какой-либо выгоды», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, представитель Еврокомиссии сообщал, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, не является частью стратегии по вакцинации Евросоюза на текущем этапе.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и странах Восточной Европы. Шмыгаль подчеркнул, что это происходит не только на Украине, но и в странах Восточной Европы.