Украине предложили переселиться на Марс ради свободы Глава Марсианского общества Зубрин предложил Украине переехать на Марс

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Президент Марсианского общества Роберт Зубрин заявил, что Украина может решить свою борьбу за свободу, переехав на Марс, передает Daily Star. По его словам, путешествие на Красную планету докажет, что у Украины нет необходимости в войне, а в самом космосе царит свобода.

Я думаю, что космос тоже является частью борьбы за свободу. Открывая космос, мы докажем, что это неправда, что ресурсы ограничены, и, следовательно, неправда, что есть необходимость в войне, а значит, неправда, что есть необходимость в тирании, — заявил он.

По словам Зубрина, за пределами Земли действуют свободные законы, кроме того, пространство для добычи ресурсов не ограничено и может пойти на пользу Украине. В таких условиях, уверен он, украинской стороне будет легче адаптироваться к новым реалиям за пределами Земли. Кроме того, Украина сможет найти новые инструменты для противостояния с Россией. Также издание напоминает, что освоение космоса и добыча там ресурсов может помочь достичь единства между странами.