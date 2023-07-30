Украине посоветовали ускорить контрнаступление до начала распутицы Telegraph: Украине стоит удвоить усилия до начала сезона дождей

Фото: МО Украины

Украине необходимо ускориться, если она хочет добиться хоть какого-то значимого результата до начала печально известной распутицы, заявил обозреватель Telegraph Роберт Кларк. По его словам, также ВСУ стоит учитывать, что западная усталость может взять верх.

Скоро наступит печально известная украинская «распутица», или «грязевой сезон», когда проливные дожди и паводки в разгар лета превращают землю на востоке Украины в топкое болото, затрудняя наступательные маневры и штурмы бронетехники, — напомнил Кларк.

Украина должна приступать к следующему этапу контрнаступления как можно быстрее, добавил он. Речь идет о захвате территории Запорожья. По словам журналиста, ВСУ предстоят многие недели ожесточенных боев. При этом на завершение контрнаступления у украинцев есть всего несколько драгоценных месяцев. После этого срока весь «политический капитал» Запада поглотят президентские выборы, заключил Кларк.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер сообщил, что США приказали Украине завершить контрнаступление. По его словам, ВСУ показали неспособность добиться значительных результатов на поле боя даже с полученным от Запада оружием. По этой причине им необходимо пересмотреть свои планы в ближайшие сроки.