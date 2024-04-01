Украине отсчитали срок до полного поражения The Standard: украинские войска потерпят полное поражение уже к лету

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потерпят полное поражение в конфликте с российской армией уже этим летом, сообщает британское издание The Standard. По словам автора материала, западные партнеры Киева все больше осознают неизбежность такого исхода.

Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение, — говорится в публикации.

Обозреватель также отметил, что вооруженные силы России наносят мощные удары по позициям противника на линии соприкосновения. При этом сама украинская армия истощена. По словам журналиста, на Западе все меньше хотят поддерживать ВСУ, отдельные страны рассчитывают завершить конфликт дипломатическим путем.

К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно, — резюмировал автор.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что некоторое время назад Пекин провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Москвой, Киевом и вовлеченными европейскими странами возможное завершение конфликта. Как отметил дипломат, сегодня обе стороны поддерживают идею переговоров, несмотря на имеющиеся разногласия.