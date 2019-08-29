https://static.news.ru/photo/d9af97ae-ca43-11e9-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Чуть более 18 млрд кубометров газа находится в украинских подземных хранилищах (ПХГ), сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, до начала зимы стране необходимо накопить ещё 2 млрд кубометров.

Как писал News.ru, ранее «Нафтогаз» предложил жителям страны запастись газом на зимний период заранее. По словам Коболева, газ можно закупить по «летней» цене, чтобы сэкономить деньги. Он призвал украинцев поторопиться, так как предложение будет действовать до 25 сентября. При этом одна семья может купить до 25 тысяч кубометров газа в рамках акции.