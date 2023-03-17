Украине не понравились истребители МиГ-29 из Польши и Словакии Командующий ВВС Украины Игнат пожаловался на устаревшие истребители МиГ-29 из Польши и Словакии

Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

МиГ-29

Истребители МиГ-29, которые в ближайшее время Польша и Словакия намерены передать украинским военным, сильно устарели и не являются эффективным оружием, заявил в эфире телеканала «Рада» командующий Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, точно такие же советские самолеты МиГ-29 имеются на вооружении Украины, однако все они практически непригодны для проведения боевых действий.

Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГ не являются эффективным оружием против крылатых ракет и дронов. Потому что там морально устарела техника — и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Они не могут эффективно осуществлять эти функции, — сказал Игнат.

По его словам, сейчас на вооружении ВСУ находится пять бригад тактической авиации, две из которых состоят из Су-27, три — из МиГ-29. Командующий украинских воздушных сил считает, что количества техники недостаточно для проведения успешного контрнаступления, особенно в свете поставок устаревших истребителей.

17 марта кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар. Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.